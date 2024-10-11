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Зеленський заявив, що ЗСУ не вистачає військової техніки

П'ятниця 11 жовтня 2024 00:15
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Зеленський заявив, що ЗСУ не вистачає військової техніки Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія стикається з нестачею військової техніки, і підтвердив плани провести наступного місяця другий саміт миру, щоб досягти припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloombergю

"Перед зимою нам потрібна ваша підтримка", - заявив Зеленський у Парижі після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Відповідаючи на запитання журналістів під час поїздки європейськими столицями, він заявив, що припинення вогню не є темою обговорення з європейськими лідерами.

Раніше Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у Лондоні представив деталі Плану перемоги. Лідери домовилися працювати над його реалізацією спільно із союзниками.

Після цього президент прилетів до Франції, де зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Зеленський представив Макрону план перемоги України і заявив про Саміт миру у листопаді.

За його словами, Україна не розглядає припинення вогню, щоб натомість отримати гарантії від країн Заходу Вкиди таких поступок у ЗМІ може поширювати Росія.

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Війна Росії проти України Володимир Зеленський
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