Зеленський у Лондоні представив Стармеру план перемоги України

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні презентував деталі Плану перемоги. Лідери домовилися працювати над його реалізацією спільно з союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови держави в Telegram.

Зеленський наголосив, що План перемоги спрямований на створення умов для завершення війни справедливим шляхом. Він також подякував Великій Британії за постійну оборонну підтримку, зокрема постачання далекобійної зброї для України.

План перемоги

Місяць тому президент Володимир Зеленський анонсував план перемоги України у війні. Цей план уже був представлений президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу під час візиту Зеленського до США.

Нещодавно президент Зеленський підтвердив, що план перемоги України не скасовує наміру провести саміт миру.

Однак через секретність документа почали поширюватися фейки. Зокрема, видання Bild оприлюднило інформацію про нібито готовність України до "заморозки" війни, що насправді не відповідає дійсності.

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