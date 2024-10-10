Зеленський представив Макрону план перемоги і заявив про Саміт миру в листопаді

Український президент Володимир Зеленський представив план перемоги України своєму французькому колезі Емануелю Макрону. Це відбулось під час його візиту до Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на подвір’ї Єлисейського палацу.

"Сьогодні я розповів президенту Макрону наш план, план перемоги, а також про інші ініціативи, як на полі бою, так і в управлінні", - пояснив Зеленський.

Він також відповів на запитання журналістів щодо підготовки до наступного Саміту миру.

"Наступний Мирний саміт має бути в листопаді. План його буде на столі. Щодо точної дати - я не знаю на сьогоднішній момент. Але ми підготуємо все, що ми вирішили", - наголосив глава держави.