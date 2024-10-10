Чи обговорюється припинення вогню в обмін на гарантії Заходу: Зеленський дав чітку відповідь

Україна не розглядає припинення вогню, щоб отримати гарантії від країн Заходу. Вкиди щодо таких поступок у ЗМІ може поширювати Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона за підсумками їхньої зустрічі.

Чутки про припинення вогню

У глави української держави поцікавилися, чи розглядається варіант, за якого Україна може припинити вогонь, якщо вона отримає гарантії від країн Заходу.

"Це не є темою наших дискусій, жодних перемир'їв, ми не хотіли про це говорити. Я бачив у ЗМІ щось таке. Росія багато працює зі ЗМІ, з цією інформацією, тому тут все зрозуміло", - наголосив Зеленський.

Зустріч з Макроном

Український президент після переговорів з Макроном наголосив, що він розраховує на допомогу Франції, особливо на тлі дефіциту з обладнанням.

Зокрема, лідери обговорили дозвіл на використання "певних боєприпасів на великі відстані". Це необхідно Україні, оскільки безпілотників недостатньо для великих дистанцій, пояснив Зеленський.

У свою чергу Макрон розкрив деталі зустрічі з українським колегою. За його словами, в ході обговорень був хороший обмін думками.

"Я хотів би ще раз наголосити, що Франція підтримує український опір агресивній війні Росії. Це важливий момент, і для нас також стало важливим кроком те, що ми змогли обмінятися з президентом думками про майбутні тижні і місяці, як про військову, так і та про дипломатичну роботу", - додав французький лідер.

Він запевнив, що Франція продовжує виконувати свої зобов'язання як у питанні надання зброї, так і у питанні навчання українських воїнів.