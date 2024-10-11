ua en ru
Пт, 11 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский заявил, что ВСУ не хватает военной техники

Пятница 11 октября 2024 00:15
UA EN RU
Зеленский заявил, что ВСУ не хватает военной техники Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия сталкивается с нехваткой военной техники, и подтвердил планы провести в следующем месяце второй саммит мира, чтобы добиться прекращения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Перед зимой нам нужна ваша поддержка", — заявил Зеленский в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Отвечая на вопросы журналистов во время поездки по европейским столицам, он заявил, что прекращение огня не является темой обсуждения с европейскими лидерами.

Ранее Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне представил детали Плана победы. Лидеры договорились работать над его реализацией совместно с союзниками.

После этого президент прилетел во Францию, где встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Зеленский представил Макрону план победы Украины и заявил о Саммите мира в ноябре.

По его словам, Украина не рассматривает прекращение огня, чтобы взамен получить гарантии от стран Запада. Вбросы о таких уступках в СМИ может распространять Россия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Владимир Зеленский
NEWS
Может ли война закончиться в 2025 году, как об этом сказал Зеленский: мнение эксперта
Может ли война закончиться в 2025 году, как об этом сказал Зеленский: мнение эксперта
DAILY
Валерий Чалый: Перемирие не остановит войну с Россией, Украине нужны гарантии
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Валерий Чалый: Перемирие не остановит войну с Россией, Украине нужны гарантии