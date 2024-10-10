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Зеленський прибув до Парижа та зустрівся з Макроном

Париж, Четвер 10 жовтня 2024 16:49
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Зеленський прибув до Парижа та зустрівся з Макроном Фото: президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський прилетів до Франції сьогодні, 10 жовтня. Там він уже зустрівся із французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV у Twitter.

На відео, яке оприлюднило видання, можна побачити, як Макрон вітає Зеленського у Єлисейському палаці.

Більш детальних подробиць про зустріч поки що немає.

Візити Зеленського

Нагадаємо, ще вчора, 9 жовтня, ЗМІ написали про плани Зеленського 11 жовтня відвідати Німеччину .

Сам український лідер у ході прес-конференції за підсумками третього саміту "Україна-Південно-Східна Європа" розповів, що за добу хоче провести окремі зустрічі одразу з чотирма ключовими партнерами .

Йдеться про президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єра Британії Кіра Стармера, канцлера Німеччини Олафа Шольца, і прем'єра Італії Джорджію Мелоні.

Сьогодні глава української держави вже встиг відвідати Британію. У Лондоні він презентував Стармеру план перемоги України.

Глава держави пояснював, що саме від цих чотирьох країн залежить посилення України у воєнному плані.

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Володимир Зеленський Франція Еммануель Макрон
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