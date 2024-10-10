Зеленський прибув до Парижа та зустрівся з Макроном
Президент України Володимир Зеленський прилетів до Франції сьогодні, 10 жовтня. Там він уже зустрівся із французьким колегою Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV у Twitter.
На відео, яке оприлюднило видання, можна побачити, як Макрон вітає Зеленського у Єлисейському палаці.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accueilli par Emmanuel Macron à l'Élysée pic.twitter.com/VA8Nh7S11T — BFMTV (@BFMTV) October 10, 2024
Більш детальних подробиць про зустріч поки що немає.
Візити Зеленського
Нагадаємо, ще вчора, 9 жовтня, ЗМІ написали про плани Зеленського 11 жовтня відвідати Німеччину .
Сам український лідер у ході прес-конференції за підсумками третього саміту "Україна-Південно-Східна Європа" розповів, що за добу хоче провести окремі зустрічі одразу з чотирма ключовими партнерами .
Йдеться про президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єра Британії Кіра Стармера, канцлера Німеччини Олафа Шольца, і прем'єра Італії Джорджію Мелоні.
Сьогодні глава української держави вже встиг відвідати Британію. У Лондоні він презентував Стармеру план перемоги України.
Глава держави пояснював, що саме від цих чотирьох країн залежить посилення України у воєнному плані.
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