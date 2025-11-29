Зеленський заявив, що кандидата на міністра юстиції вже знайшли

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кандидата на посаду міністра юстиції вже знайшли. Кандидата на посаду міністра енергетики все ще шукають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

Зеленський повідомив, що говорив зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, представниками фракції більшості та з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко щодо нових призначень на міністерські посади. Президент сподівається, що парламент "буде працездатним".

"Є кандидатура на міністра юстиції вже. Потрібне й чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України, сильна людина потрібна - попросив парламентарів разом із Прем’єр-міністром визначити перелік кандидатур", - зазначив він.

Зеленський також додав, що обговорювалося посилення санкцій на російський режим та анонсував нові санкційні рішення. Укази щодо нових санкцій президент пообіцяв оприлюднити вже завтра, 30 листопада.

"Наші пропозиції санкцій будуть передані в усі сильні партнерські юрисдикції. Дякую кожному, хто допомагає! Дякую всім, хто захищає Україну", - підсумував він.