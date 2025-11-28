Кабмін знову перезавантажать? Зеленський вимагає "чітких висновків" щодо всіх міністрів

Усіх міністрів необхідно оцінити на предмет відповідності викликам у зв'язку із зимою і війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, він очікує, що прем'єрка Юлія Свириденко разом із народними депутатами в дусі діалогу та єдності забезпечить для України три речі.

Перша - ухвалення бюджету на 2026 рік. Мова про здатність держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість.

Також Зеленський звернув увагу, що він очікує кандидатур на міністрів енергетики та юстиції.

"Чинних міністрів потрібно оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадові особи викликам і цієї зими, і цієї війни", - додав він.

Президент також розповів, що він говорив зі Службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та регіонах.

"Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки і будуть рішення. Занадто багато негативу з регіонів. Ми домовилися, що Служба безпеки надасть мені інформацію швидко", - уточнив він.