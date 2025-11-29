Зеленский заявил, что кандидата на министра юстиции уже нашли
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кандидата на должность министра юстиции уже нашли. Кандидата на должность министра энергетики все еще ищут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.
Зеленский сообщил, что говорил со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, представителями фракции большинства и с премьер-министром Украины Юлией Свириденко относительно новых назначений на министерские должности. Президент надеется, что парламент "будет работоспособным".
"Есть кандидатура на министра юстиции уже. Нужно и четкое видение относительно главы Министерства энергетики Украины, сильный человек нужен - попросил парламентариев вместе с Премьер-министром определить перечень кандидатур", - отметил он.
Зеленский также добавил, что обсуждалось усиление санкций на российский режим и анонсировал новые санкционные решения. Указы о новых санкциях президент пообещал обнародовать уже завтра, 30 ноября.
"Наши предложения санкций будут переданы во все сильные партнерские юрисдикции. Спасибо каждому, кто помогает! Спасибо всем, кто защищает Украину", - подытожил он.
Напомним, 10 ноября в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". Среди прочих там были замешаны министры - глава Минюста Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. 19 ноября Галущенко, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции, уволили с должности 323 голосами. Вместе с ним депутаты отправили в отставку Светлану Гринчук.
Сам Зеленский 24 ноября заявил, что кандидатов на должности министра энергетики и министра юстиции будут согласовывать с народными депутатами от "Слуги народа". А 28 ноября на фоне отставки руководителя Офиса президента Андрея Ермака президент сообщил, что всех министров необходимо оценить на предмет соответствия вызовам в связи с зимой и войной.