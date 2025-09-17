ua en ru
Ср, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЄС та Індія готують угоду про вільну торгівлю та безпекове партнерство

Брюссель, Середа 17 вересня 2025 15:03
UA EN RU
ЄС та Індія готують угоду про вільну торгівлю та безпекове партнерство Фото: Марош Шефчович (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз має намір зміцнити зв'язки з Індією, щоб диверсифікувати торгівлю і розширити свій вплив у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Європейська комісія представила деталі нового "стратегічного порядку денного", що охоплює питання безпеки, торгівлі, технологій, космосу та міграції.

У Брюсселі підтвердили намір завершити угоду про вільну торгівлю з Індією вже цього року. У заяві також зазначено, що сторони "вивчають створення Партнерства ЄС-Індія в галузі безпеки та оборони".

Позиція щодо України

ЄС наголосив, що буде "і далі взаємодіяти з Індією щодо всіх аспектів протидії військовій агресії Росії проти України". Ці заяви прозвучали на тлі зростаючого тиску з боку США.

Вашингтон вимагає від ЄС і союзників ввести тарифи проти Індії та Китаю за закупівлю російської нафти. У Брюсселі розраховують, що зближення з Нью-Делі допоможе зміцнити спільні позиції з цього питання.

Вплив США і візит до Нью-Делі

Поштовхом до прискорення переговорів став візит єврокомісара з торгівлі Мароша Шефчовича до Індії минулого тижня. Зустрічі в Нью-Делі засвідчили, що обидві сторони готові активізувати переговори і розширювати співпрацю.

Тим часом президент США Дональд Трамп запровадив тарифи щодо Індії та чинить тиск на прем'єр-міністра Нарендру Моді через закупівлі російської енергії. Незважаючи на це, лідери двох країн у вівторок провели переговори, які Трамп назвав "чудовим дзвінком".

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Індія
Новини
Мецола у Раді оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту
Мецола у Раді оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі