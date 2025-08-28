ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Індія збільшить закупівлі російської нафти попри санкції США, - Reuters

Індія, Четвер 28 серпня 2025 14:48
UA EN RU
Індія збільшить закупівлі російської нафти попри санкції США, - Reuters Фото: Індія купуватиме більше російської нафти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Експорт російської нафти в Індію зросте у вересні. Росія знизила ціни, щоб продати більше сировини, оскільки через удари українських дронів роботу низки НПЗ було порушено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тиск США і відповідь Індії

Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, витісненої західними санкціями після вторгнення Москви в Україну 2022 року. Це дозволило індійським переробникам отримувати дешевшу сировину.

Однак закупівлі викликали осуд з боку адміністрації президента США Дональда Трампа. У середу Вашингтон підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%.

Нью-Делі заявляє, що розраховує врегулювати питання через переговори. Прем'єр-міністр Нарендра Моді також вирушив у дипломатичне турне, що включає зустріч із Володимиром Путіним.

Фінансування війни проти України

Американські чиновники звинувачують Індію в отриманні вигоди з дешевої російської нафти і фінансуванні війни проти України.

Без Індії Росії було б складно підтримувати нинішні обсяги експорту. Це вдарило б по доходах Кремля від продажу нафти, які фінансують російський бюджет і війну проти України.

Три джерела, знайомі з поставками в Індію, повідомили, що індійські переробники збільшать закупівлі російської нафти у вересні на 10-20% порівняно із серпнем - тобто на 150 000-300 000 барелів на добу. За їхніми словами, дані є попередніми, а джерела не уповноважені говорити публічно.

Роль найбільших покупців і удари по НПЗ

Найбільші імпортери російської нафти в Індії - Reliance і Nayara Energy, контрольний пакет якої належить російським компаніям, - не прокоментували ситуацію.

У Росії збільшилися обсяги для експорту, оскільки планові та позапланові зупинки НПЗ скоротили можливості з переробки нафти. Україна за останні дні атакувала 10 російських заводів, що вивело з ладу до 17% потужностей.

Частка Росії в імпорті Індії

За перші 20 днів серпня Індія імпортувала 1,5 млн барелів російської нафти на добу. Це відповідає рівню липня і трохи нижче середнього показника в 1,6 млн барелів на добу в січні-червні, за даними аналітиків Vortexa.

Ці обсяги дорівнюють приблизно 1,5% світової пропозиції. Росія покриває близько 40% потреб Індії в нафті, роблячи країну найбільшим покупцем російської морської нафти. Великими клієнтами також залишаються Китай і Туреччина.

Знижки на російську нафту

Збільшення закупівель Індією відбулося на шкоду більш дорогим поставкам з країн ОПЕК. Частка ОПЕК трохи зросла 2024 року після восьмирічного падіння.

За словами трейдерів, російські експортери запропонували нафту Urals із завантаженням у вересні зі знижкою 2-3 долари за барель до еталонної Brent. У серпні знижка становила лише 1,50 долара за барель - мінімальний рівень з 2022 року.

Нагадаємо, торговий радник Білого дому Пітер Наварро заявив, що Індія перетворилася на центр переробки дешевої російської нафти. Компанії купують нафту зі значною знижкою, переробляють і експортують пальне в Європу, Африку та Азію. Доходи йдуть політично пов'язаним енергетичним олігархам і далі у військовий бюджет Путіна.

При цьому 62% американців підтримують запровадження санкцій щодо торговельних союзників Росії - Індії, Китаю та інших країн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Індія
Новини
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили