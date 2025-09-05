ua en ru
Індія офіційно відкинула вимогу Трампа припинити закупівлю російської нафти

Індія, П'ятниця 05 вересня 2025 14:50
Індія офіційно відкинула вимогу Трампа припинити закупівлю російської нафти Фото: міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Індія продовжить закупівлі російської нафти незважаючи на 50% тарифи США для індійських компаній. Це вигідно.

Про це заявила міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Звідки ми купуємо нафту, особливо такий великий товар, за який ми платимо найбільше в імпорті, ми маємо вирішувати з огляду на те, що нам найвигідніше. Ми, безумовно, будемо купувати", - сказала Сітхараман в інтерв'ю телеканалу News18.

Таким чином Нью-Делі має намір ігнорувати вимоги президента США Дональда Трампа припинити такі поставки.

Економічна вигода для Нью-Делі

Коментарі міністра прозвучали на тлі збереження Індією закупівель російської нафти. Влада країни наголошує, що продовжуватиме купувати сировину, поки це залишається фінансово вигідним.

Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що поставляється морем. Завдяки знижкам на російську нафту, якої уникає Захід, Індія змогла знизити витрати на імпорт за рахунок фінансування війни проти України.

Реакція США і нові тарифи

Такий крок викликав роздратування в адміністрації Трампа. США підвищили тарифи для Індії до 50%, що є одним із найвищих показників у світі.

Крім того, Трамп знову обрушився з критикою на Індію і Росію. Він звинуватив їх у зміцненні зв'язків з Китаєм, незважаючи на міжнародний тиск.

"Схоже, ми втратили Індію і Росію, які перейшли до глибокої, темної і загадкової Китайської імперії", - написав він.

Зустріч у Китаї

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та Володимир Путін зустрілися з головою КНР Сі Цзіньпіном. Переговори відбулися на саміті Шанхайської організації співробітництва в Тяньцзіні цього тижня.

Вони обговорили питання співпраці у сферах енергетики та безпеки. За словами джерел, сторони мають намір розширювати взаємодію у стратегічно важливих напрямках.

Торгівля під час війни

Росія покриває близько 40% потреб Індії в нафті, роблячи країну найбільшим покупцем російської морської нафти. До початку війни частка була менше 1%. Великими клієнтами також залишаються Китай і Туреччина.

Торговий радник Білого дому Пітер Наварро заявив, що Індія перетворилася на центр переробки дешевої російської нафти. Компанії купують нафту зі значною знижкою, переробляють і експортують паливо в Європу, Африку та Азію. Доходи йдуть політично пов'язаним енергетичним олігархам і далі у військовий бюджет Путіна.

