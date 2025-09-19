Індія продовжить закуповувати російську нафту попри вимоги Трампа, - Bloomberg

Індія продовжує активно закуповувати нафту з Росії, незважаючи на тиск США і нові санкції. Влада країни не дає сигналів про скорочення імпорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Індійські НПЗ не планують згортати закупівлі російської нафти, незважаючи на відновлення торговельних переговорів зі США.

Закупівлі триватимуть у період поставок у листопаді та грудні, хоча обсяги можуть бути нижчими від пікових значень, що спостерігалися останніми роками, повідомляють джерела.



У серпні Дональд Трамп запровадив 50% тариф на постачання російської нафти в Індію. Він звинуватив бізнес у "наживі" і заговорив про "війну Моді". Однак це лише тимчасово знизило обсяги закупівель.

Зниження поставок і удари дронів

Поставки російської нафти в Індію впали до 1 млн барелів на добу до середини вересня. Це мінімальний рівень майже за два роки. Зниження пов'язане як з тарифами США, так і з ударами українських дронів по російській інфраструктурі.

Проте після телефонної розмови Трампа з Нарендрою Моді, де він подякував індійському прем'єру за "підтримку в завершенні війни", тиск ослаб. За наявності достатніх обсягів Urals імпорт знову може зрости.

Позиція Нью-Делі

Офіційні особи Індії регулярно консультуються з держкомпаніями і приватними НПЗ. Однак вказівок на скорочення імпорту не надходило. Перегляд стратегії можливий пізніше, залежно від прогресу торговельних переговорів зі США.

Багато що залежить від Reliance Industries, найбільшого покупця російської нафти. Компанія має довгостроковий контракт з "Роснефтью", укладений цього року.

Санкції та альтернативи

Індія традиційно уникає нафти з Ірану та Венесуели. Але разом із Китаєм вона активно використовує знижки на російську сировину, обмежену ціновою стелею G7.

Європейські країни з вересня знизили ліміт ціни до 47,60 долара за барель. Однак в Індії вважають цей рівень нереалістичним на тлі світової ціни Brent близько 66 доларів.

Ситуація з НПЗ

Приватний НПЗ Nayara Energy, що частково належить "Роснефти", поступово відновив роботу після санкцій Європи. Він майже повністю перейшов на нафту марки Urals.

При цьому індійські компанії продовжують шукати альтернативи. Наприклад, Indian Oil Corp закуповує щомісяця по одному танкеру нафти з Бразилії.