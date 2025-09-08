США вимагають від ЄС припинити закупівлі газу в Росії, якщо хочуть нових санкцій проти Путіна

Європейські країни повинні припинити закуповувати російські нафту і газ, якщо хочуть, щоб Вашингтон пішов на посилення санкцій проти Москви.

Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Financial Times.

За його словами, доходи від експорту енергоресурсів дозволяють Росії продовжувати фінансування військової агресії проти України.

Можлива альтернатива

"Якби європейці провели межу і сказали: "Ми не будемо купувати більше російського газу, ми не будемо купувати російську нафту". Чи матиме це позитивний вплив на те, що США також стануть запроваджувати санкції більш агресивно? Безумовно", - зазначив Райт.

Замість російського палива, за його словами, Європа може перейти на американський скраплений природний газ, бензин та інші енергоносії.

Райт нагадав, що в рамках угоди з Вашингтоном Євросоюз зобов'язався закупити американські енергоресурси на суму 750 млрд доларів до кінця 2028 року. США вважають такий сценарій економічно вигідним для країн Європи.

"Вам хочеться мати надійних постачальників енергії, які є вашими союзниками, а не ворогами. Інша причина полягає в тому, що головна мета адміністрації Трампа, і, я вважаю, ЄС, - покласти край російсько-українській війні", - заявив міністр.