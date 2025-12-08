Зеленський заявив, що ЄС невдовзі вирішить питання репараційного кредиту

За його словами, наразі він напрявляється до Брюсселю, де у нього заплановано зустріч президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Антоніу Коштою. А такоє з генсеком НАТО Марком Рютте.

"За Урсулу й за Кошту я не можу відповідати - це рішення Європи. Але всі розуміють, що заморожені російські активи мають почати працювати на Україну - або на відновлення, або на озброєння, якщо війна триватиме", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Київ розраховує на транші та сподівається на єдність Європи щодо механізму виділення коштів.

" Я не знаю, чи це буде репараційний, або це буде альтернатива, залежить від єдності Європи і залежить від деяких переконань, деяких скептиків, які ще залишились. Я впевнений, що у нас буде вирішено це питання. Мені обіцяли лідери, бо вони розуміють, що Україна без цих грошей не зможе. А вже джерело цих грошей це питання до Європи", - додав президент