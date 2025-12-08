Зеленський заявив, що ЄС невдовзі вирішить питання репараційного кредиту
Україна очікує на рішення Євросоюзу щодо надання так званого репараційного кредиту або його альтернативи.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив відповідаючи на питання журналістів.
За його словами, наразі він напрявляється до Брюсселю, де у нього заплановано зустріч президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Антоніу Коштою. А такоє з генсеком НАТО Марком Рютте.
"За Урсулу й за Кошту я не можу відповідати - це рішення Європи. Але всі розуміють, що заморожені російські активи мають почати працювати на Україну - або на відновлення, або на озброєння, якщо війна триватиме", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що Київ розраховує на транші та сподівається на єдність Європи щодо механізму виділення коштів.
" Я не знаю, чи це буде репараційний, або це буде альтернатива, залежить від єдності Європи і залежить від деяких переконань, деяких скептиків, які ще залишились. Я впевнений, що у нас буде вирішено це питання. Мені обіцяли лідери, бо вони розуміють, що Україна без цих грошей не зможе. А вже джерело цих грошей це питання до Європи", - додав президент
Репараційний кредит
Нагадаємо, Європейська комісія раніше запропонувала надати Україні так званий репараційний кредит, який мав би бути забезпечений за рахунок заморожених російських активів.
Для його ухвалення необхідна одностайна підтримка всіх країн ЄС. Наразі ініціатива заблокована Бельгією - державою, на території якої зберігається найбільша частина заморожених російських активів.
На тлі гальмування процесу Єврокомісія почала розглядати альтернативні механізми допомоги Україні.
Українська сторона, своєю чергою, закликає європейських партнерів ухвалити політичне рішення вже у грудні та погодити репараційний кредит обсягом 163 млрд доларів, сформований на основі російських заморожених активів.
Згідно з пропозицією, кредит передбачає виділення 115 млрд євро на підтримку оборонного сектору та 50 млрд євро - на стабілізацію державного бюджету України.
Основним противником рішення залишається Бельгія. Брюссель остерігається юридичних ризиків і поки не дає згоди на план. У Єврокомісії запевняють, що вже врахували майже всі зауваження бельгійської сторони й підготували оновлену пропозицію.
Тим часом прем’єр Бельгії спричинив скандал, заявивши, що поразка Росії у війні є "небажаною", а в перемогу України нібито "не вірить ніхто".