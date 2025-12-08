Зеленский заявил, что ЕС вскоре решит вопрос репарационного кредита
Украина ожидает решения Евросоюза о предоставлении так называемого репарационного кредита или его альтернативы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, сейчас он направляется в Брюссель, где у него запланирована встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой. А также с генсеком НАТО Марком Рютте.
"За Урсулу и за Кошту я не могу отвечать - это решение Европы. Но все понимают, что замороженные российские активы должны начать работать на Украину - или на восстановление, или на вооружение, если война будет продолжаться", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на транши и надеется на единство Европы относительно механизма выделения средств.
"Я не знаю, будет ли это репарационный, или это будет альтернатива, зависит от единства Европы и зависит от некоторых убеждений, некоторых скептиков, которые еще остались. Я уверен, что у нас будет решен этот вопрос. Мне обещали лидеры, потому что они понимают, что Украина без этих денег не сможет. А уже источник этих денег это вопрос к Европе", - добавил президент
Репарационный кредит
Напомним, Европейская комиссия ранее предложила предоставить Украине так называемый репарационный кредит, который должен быть обеспечен за счет замороженных российских активов.
Для его принятия необходима единодушная поддержка всех стран ЕС. Сейчас инициатива заблокирована Бельгией - государством, на территории которого хранится наибольшая часть замороженных российских активов.
На фоне торможения процесса Еврокомиссия начала рассматривать альтернативные механизмы помощи Украине.
Украинская сторона, в свою очередь, призывает европейских партнеров принять политическое решение уже в декабре и согласовать репарационный кредит объемом 163 млрд долларов, сформированный на основе российских замороженных активов.
Согласно предложению, кредит предусматривает выделение 115 млрд евро на поддержку оборонного сектора и 50 млрд евро - на стабилизацию государственного бюджета Украины.
Основным противником решения остается Бельгия. Брюссель опасается юридических рисков и пока не дает согласия на план. В Еврокомиссии уверяют, что уже учли почти все замечания бельгийской стороны и подготовили обновленное предложение.
Тем временем премьер Бельгии вызвал скандал, заявив, что поражение России в войне является "нежелательным", а в победу Украины якобы "не верит никто".