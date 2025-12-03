"Росія не програє": прем'єр Бельгії зробив скандальну заяву про активи РФ

В Бельгії вважають, що Росія не програє війну в Україні, заяви про її поразку - це "байка та повна ілюзія". Тому активи після війни доведеться повертати Кремлю. РФ відкрито погрожувала Бельгії "вічною відплатою", якщо вона конфіскує активи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера в інтерв'ю виданню La Libre .

Вевер заявив про "неймовірний тиск" навколо питання вилучення заморожених активів Росії. При цьому бельгійський прем'єр вперто називає спробу передати кошти агресора Україні "крадіжкою".

"Крадіжка заморожених активів іншої країни, її суверенних фондів добробуту, ніколи раніше не робилася. Це гроші Центрального банку Росії. Навіть під час Другої світової війни гроші Німеччини не конфіскувалися, а були заморожені", - заявив він.

Вевер додав, що після завершення війни держава, яка програла її, повинна сама відмовитися від усіх активів, або їхньої частини. Але бельгійський прем'єр, як виявляється, вважає, що Росія нібито перемагає у війні. Щобільше, поразка Росії у війні є "небажаною".

"Але хто справді вірить, що Росія програє в Україні? Росія не програє. Це байка, повна ілюзія. Навіть небажано, щоб вони програли, щоб у країні, яка володіє ядерною зброєю, не панувала нестабільність", - сказав він.

До того, стверджує Вевер, Кремль вдався до прямих погроз Брюсселю, пообіцявши "вічну відплату", якщо Бельгія дозволить Європейському Союзу конфіскувати активи Росії.