Фон дер Ляєн про "репараційний кредит": ми врахували майже всі побоювання Бельгії

Єврокомісія підготувала пропозицію про "репараційний кредит" за рахунок заморожених активів РФ для України. Вона враховує побоювання, які раніше висловлювала Бельгія.

Як передає РБК-Україна , про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що у чиновників Єврокомісії була напружена дискусія з приводу позиції Бельгії, де зберігається основна частина заморожених активів Росії.

"Ми дуже уважно вислухали побоювання Бельгії і врахували майже всі з них у нашій пропозиції, яка сьогодні перебуває на розгляді в рамках репараційного кредиту", - додала глава ЄК.

Фон дер Ляєн уточнила, що тепер є "дуже надійні заходи захисту для забезпечення безпеки держав-членів і максимального зниження ризиків". Зокрема, ЄК у рамках своєї нової ініціативи забезпечила, щоб незаконне рішення, ухвалене за межами Союзу, не могло бути виконане всередині Союзу.

Також було створено "дуже сильний механізм солідарності", в рамках якого в кінцевому підсумку зможе втрутитися Євросоюз,

"Тому що ми хочемо дати всім нашим державам-членам, але особливо Бельгії, повну впевненість у тому, що ми будемо справедливо ділити тягар, як це заведено в Європі", - звернула увагу вона.

При цьому, як уточнила глава ЄК, за допомогою "репараційного кредиту" ЄС також прагне стимулювати аналогічні кроки серед друзів і міжнародних партнерів України.