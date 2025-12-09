Зеленський заявив про продуктивну зустріч із Рютте, Коштою та фон дер Ляєн: що відомо

Переговори зі США та Європою

Як відомо, Зеленський зараз перебуває у Брюсселі на перемовинах з європейськими лідерами. Головними темами для обговорення є гарантії безпеки, укріплення оборони та мирний план.

Напередодні президент заявив, що Україна 9 грудня підготовить мирний план, після чого відправить його до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що українська делегація повернулась зі Штатів, де проводили дискусії з приводу доопрацювання пунктів мирного плану, який в листопаді представив Вашингтон.

Американці, своєю чергою, 2 грудня відправились до Москви на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент США Дональд Трамп повідомив, що у його спецпредставника Стіва Віткоффа та його зятя Джареда Кушнера склалось враження, що Путін хоче закінчити війну та налагодити економічні відносини зі Штатами.

Він також додав, що зустріч пройшла добре. Однак у Кремлі озвучили менш оптимістичний результат перемовин у Москві - помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що компромісу між сторонами так і не було досягнуто: РФ не може погодитись на деякі пункти мирного плану США.