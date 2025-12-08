Україна завтра завершить роботу над планом і передасть його США, - Зеленський
Україна вже завтра, 9 грудня, підготовить мирний план, після чого відправить його до Сполучених Штатів.
Як передає РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання журналістів.
"Сьогодні ми добре поговорили в Лондоні, ми залишили радників, це говорить, що є прогрес від кожного плану - від першого до сьогоднішнього, який проговорювали з європейцями", - сказав лідер країни.
За словами Зеленського, є прогрес у бік можливого потенційного закінчення війни.
"Радники будуть працювати над останньою версією плану, яку привіз Умєров. Радники європейців з Україною. Я думаю, завтра план буде готовий, ми ще раз на нього подивимось і відправимо США", - наголосив президент.
Мирний план США
Нагадаємо, США досі не оприлюднили офіційний зміст мирного плану щодо завершення війни Росії проти України. Водночас західні ЗМІ повідомляють, що його початкова версія налічувала 28 пунктів.
За неофіційною інформацією, у проєкті містилися жорсткі вимоги до України. Зокрема, йшлося про те, що Київ мав би "пожертвувати" Донецькою та Луганською областями, фактично передавши їх РФ без бойових дій.
Крім того, план начебто передбачав заборону на вступ України до НАТО - країна мала законодавчо зафіксувати нейтральний статус.
Зазначимо, за даними Axios, Зеленський під час суботніх переговорів з радниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером обговорював два ключові питання - території та гарантії безпеки. Джерела кажуть, що перша тема складна, але щодо другої є прогрес.
Зокрема, український лідер 2 грудня наголошував, що гарантії безпеки є одним із трьох найчутливіших питань під час переговорів українських посадовців з американськими.
Сьогодні, 8 грудня, лідери Німеччини, Франції та Британії під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Лондоні наголосили на необхідності "справедливого і тривалого" миру.
Згідно з даними Bloomberg, європейські лідери намагаються переконати Зеленського не йти на можливу угоду про виведення ЗСУ з Донбасу без надійних гарантій безпеки з боку США.