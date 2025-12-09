RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский заявил о продуктивной встрече с Рютте, Коштой и фон дер Ляйен: что известно

Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Глава государства Владимир Зеленский заявил о продуктивной встрече в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте, главой Евросовета Антониу Коштой и руководителем Европарламента Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

"Хорошая и продуктивная встреча с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Президентом Европейского совета Антониу Коштой и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что проинформировал лидеров Европы о ситуации на дипломатическом треке.

"Подробно обсудили работу с американскими партнерами над шагами ради мира, гарантии безопасности и усиления нашей устойчивости. Коснулись также инициативы PURL и репарационного кредита. По всем вопросам скоординировали позиции. Действуем согласованно и конструктивно. Спасибо за встречу и за поддержку!" - подытожил президент.

Переговоры с США и Европой

Как известно, Зеленский сейчас находится в Брюсселе на переговорах с европейскими лидерами. Главными темами для обсуждения являются гарантии безопасности, укрепление обороны и мирный план.

Накануне президент заявил, что Украина 9 декабря подготовит мирный план, после чего отправит его в Соединенные Штаты.

Напомним, что украинская делегация вернулась из Штатов, где проводили дискуссии по поводу доработки пунктов мирного плана, который в ноябре представил Вашингтон.

Американцы, в свою очередь, 2 декабря отправились в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент США Дональд Трамп сообщил, что у его спецпредставителя Стива Виткоффа и его зятя Джареда Кушнера создалось впечатление, что Путин хочет закончить войну и наладить экономические отношения со Штатами.

Он также добавил, что встреча прошла хорошо. Однако в Кремле озвучили менее оптимистичный результат переговоров в Москве - помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что компромисс между сторонами так и не был достигнут: РФ не может согласиться на некоторые пункты мирного плана США.

