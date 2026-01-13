Зеленський заявив про "продуктивну роботу" з Трампом щодо гарантій безпеки для України

Український лідер Володимир Зеленський розповів, що Україна подовжує працювати зі США над гарантіями безпеки та відновленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського в Telegram .

"У нас є зараз дуже продуктивна робота з президентом США, з його командою. Деталі всього цього ми обговорили. Поінформував про ситуацію з російськими ударами, про потребу ППО. Говорили, як додатковий тиск на Росію може забезпечити сильні дипломатичні результати", - зазначив лідер країни.

Зеленський наголосив на важливості того, щоб у США було якомога більше "інструментів для правильного тиску".

"Продовжуємо готувати документи з Америкою щодо гарантій безпеки, щодо відновлення. Реально працюємо так, щоб на найближчий час були можливі формати підписання і затвердження, юридичного затвердження в Конгресі Сполучених Штатів, в українському парламенті", - заявив він.

Український лідер зазначив, що сьогодні, 13 січня, на доповіді, зокрема й по цих питаннях, був секретар РНБО Рустем Умєров.

"Треба, щоб тематика України у відносинах з Америкою залишалася на топовому рівні, незважаючи на всі інформаційні та політичні виклики, які сьогодні є", - підкреслив Зеленський.