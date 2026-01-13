ua en ru
Зеленский заявил о "продуктивной работе" с Трампом по гарантиям безопасности для Украины

Украина, Вторник 13 января 2026 22:58
Зеленский заявил о "продуктивной работе" с Трампом по гарантиям безопасности для Украины Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Украина продолжает работать с США над гарантиями безопасности и восстановлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского в Telegram.

"У нас есть сейчас очень продуктивная работа с президентом США, с его командой. Детали всего этого мы обсудили. Проинформировал о ситуации с российскими ударами, о необходимости ПВО. Говорили, как дополнительное давление на Россию может обеспечить сильные дипломатические результаты", - отметил лидер страны.

Зеленский отметил важность того, чтобы у США было как можно больше "инструментов для правильного давления".

"Продолжаем готовить документы с Америкой по гарантиям безопасности, по восстановлению. Реально работаем так, чтобы в ближайшее время были возможны форматы подписания и утверждения, юридического утверждения в Конгрессе Соединенных Штатов, в украинском парламенте", - заявил он.

Украинский лидер отметил, что сегодня, 13 января, на докладе, в том числе и по этим вопросам, был секретарь СНБО Рустем Умеров.

"Надо, чтобы тематика Украины в отношениях с Америкой оставалась на топовом уровне, несмотря на все информационные и политические вызовы, которые сегодня есть", - подчеркнул Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 8 января Владимир Зеленский сообщил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины от США фактически готов. Следующим этапом станет его финализация на самом высоком уровне.

Ранее, 7 января, стало известно, что украинские и американские представители во время очередного раунда переговоров в Париже договорились о дальнейших контактах на уровне лидеров и обсудили ключевые элементы плана завершения войны.

Издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.

Отметим, Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности на земле, в небе и на море. При этом ответ относительно сроков гарантий безопасности от США планируется получить во время встречи Зеленского и президента Дональда Трампа.

