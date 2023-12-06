Зеленський заявив про підготовку активних дій взимку в міжнародній дипломатії

Президент України Володимир Зелений на нараді з працівниками Міністерства закордонних справ та Офісом президента, відповідальних за міжнародні напрямки, обговорив посилення позиції країни на глобальній політичній арені цієї зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.

"Готуємо активне продовження грудня, активний початок наступного року", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна боротиметься "за власні інтереси, за справедливі інтереси кожної вільної нації".

"Бо, якщо ми себе можемо захищати, це посилює й усіх інших у світі, хто так само, як і ми в Україні, цінує свободу та міжнародний порядок", - заявив Зеленський.

Бесіди з лідерами G7 і владою Угорщини перед самітом ЄС

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 6 грудня, український президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів "Групи семи" у форматі онлайн. Глава держави, зокрема, зазначив, що вільному світу необхідно зберегти свою консолідованість та взаємодію.

Також сьогодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів переговори із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Розмова відбулася перед самітом, на якому лідери країн ЄС обговорять вступні переговори з Україною у членстві. Проти цього активно виступає Будапешт.

Більш детально про те, чому Угорщина блокує початок вступних переговорів України з ЄС - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо також, що за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, росіяни планують цілу низку операцій по дезінформації в західних ЗМІ про українське керівництво, та серію ІПСО.