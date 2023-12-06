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Розраховуємо на позитивне рішення. Єрмак поговорив з Сіярто перед самітом ЄС

Середа 06 грудня 2023 21:49
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Розраховуємо на позитивне рішення. Єрмак поговорив з Сіярто перед самітом ЄС Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Це сталося перед самітом, на якому лідери країн ЄС обговорять вступні переговори з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

За словами Єрмака, телефонну розмову з Сіярто йому доручив провести президент України Володимир Зеленський.

Під час обговорень однією з тем став прогрес України на шляху до членства у Європейському союзі.

"Найближчими днями Верховна рада України планує ухвалити низку важливих євроінтеграційних законопроектів. Ми повністю виконаємо наші зобов'язання", - наголосив Єрмак.

У цьому контексті керівник ОП зазначив, що Україна розраховує на позитивне рішення щодо початку переговорів про вступ до ЄС. Питання мають розглянути на саміті лідерів країн блоку 14-15 грудня.

Учасники розмови також обговорили можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Вони домовилися працювати над датою зустрічі.

Варто зауважити, що ще вчора Сіярто розповідав, що з ним хотіли провести переговори міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, а також Єрмак. Але розмови, за словами глави МЗС Угорщини, нібито скасувала українська сторона.

Угорщина проти переговорів щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, на початку листопада Єврокомісія у своєму звіті рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

Після цього Сіярто відразу заявив, що його країна виступає проти відкриття переговорів.

При цьому Орбан закликав топ-чиновників Євросоюзу не порушувати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті.

Більш детально про те, чому Угорщина блокує початок вступних переговорів України з ЄС - у матеріалі РБК-Україна.

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Угорщина Андрій Єрмак Офіс президента Вступ в ЄС
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