ua en ru
Ср, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский заявил о подготовке активных действий зимой в международной дипломатии

Среда 06 декабря 2023 22:38
UA EN RU
Зеленский заявил о подготовке активных действий зимой в международной дипломатии Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зелений на совещании с работниками Министерства иностранных дел и Офисом президента, ответственных за международные направления, обсудил усиление позиции страны на глобальной политической арене этой зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

"Готовим активное продление декабря, активное начало следующего года", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина будет бороться "за собственные интересы, справедливые интересы каждой свободной нации".

"Поскольку если мы себя можем защищать, это усиливает и всех других в мире, кто так же, как и мы в Украине, ценит свободу и международный порядок", - заявил Зеленский.

Новость дополняется...

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
От советника министра до предателя. Что известно об Илье Киве, ликвидированном СБУ
От советника министра до предателя. Что известно об Илье Киве, ликвидированном СБУ
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО