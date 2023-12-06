Зеленський звернувся до G7: світу життєво важливо зберегти свою консолідованість

Український президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів "Групи семи". Він зазначив, що вільному світу необхідно зберегти свою консолідованість та взаємодію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента.

Зеленський зазначив, що японське головування в G7 було дуже результативним. Президент нагадав, що за цей рік Україна виграла битву в Чорному морі, має шанси вистояти зиму, попри можливий російський енергетичний терор, а також зберігає плацдарми на кількох напрямках фронту, готуючись до наступних кроків.

"Вільному світу життєво необхідно зберегти свою консолідованість. Зберегти взаємодію. Зберегти підтримку того, чию свободу намагаються знищити. Я вірю, що ми разом здатні зробити результативним для нас із вами наступний рік. Для нас із вами – для вільних націй. Не для Путіна", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що Україна має силу. Після чого звернувся до лідерів з проханням "бути саме такими сильними", якими вони можуть бути.

"Дякую вам від імені всіх українських воїнів, від кожної української родини й від усієї нашої держави за надзвичайно вагому підтримку!", - додав глава держави.

Підтримка України країнами G7

З початку повномасштабного вторгнення РФ партнери G7 підтримували Україну в усіх можливих напрямках. Загалом за майже два роки було надано понад 30 млрд доларів.

Також ЗМІ повідомляли, що країни "Великої сімки" продовжать заморозку російських активів доти, доки Україна не отримає компенсацію за завдану їй внаслідок війни шкоду.

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