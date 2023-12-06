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Розвідка про плани РФ щодо дезінформації в іноземних ЗМІ: концентрація буде на прізвищах

Середа 06 грудня 2023 18:21
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Розвідка про плани РФ щодо дезінформації в іноземних ЗМІ: концентрація буде на прізвищах Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Росіяни хочуть опублікувати в іноземних ЗМІ дезінформацію про українське керівництво. Вони концентруватимуться на прізвищах.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, у питанні дезінформаційної кампанії, яку готують росіяни, йдеться не лише про ЗМІ, а й про інформаційний простір. Кампанія буде спрямована на військово-політичне керівництво країни, але конкретні прізвища поки що не коментують.

Юсов нагадав, що зараз серед партнерів та союзників України дуже важливий період - відбувається процес узгодження ключових питань щодо продовження підтримки України як у сфері оборони, так і в економічній. І саме в цей період ворог готується до посилення дезінформації та ІПСО проти нашої країни.

"Якщо ми говоримо про зовнішню аудиторію, то мета - послабити підтримку України у зовнішньому світі, розколоти проукраїнську коаліцію та надати додаткові умовні аргументи для противників, опонентів України у світі ", - уточнив представник військової розвідки.

Він додав, що готується використання цілої низки планів щодо дезінформації, у тому числі з підготовкою матеріалів у ЗМІ, і до них можуть залучити "людей з певним бекграундом", які працювали на території Росії.

Юсов розповів, що головною ціллю є країни вільного миру з демократичними інститутами та широким набором інструментів свободи слова, чим прямо та непрямо користуються російські спецслужби.

"Нічого нового там не буде. Тобто будуть повтори старих російських наративів про неуспішну державу, корумпованих українців, компіляція фактів з різних періодів. Так, однією з характерних ознак буде концентрація на прізвищах людей, які у цей важливий період проводять переговори щодо продовження підтримки України з боку української держави. Тобто вони будуть головним об'єктом атаки", - уточнив представник ГУР.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, Центр протидії дезінформації повідомив про те, що Росія готує дезінформаційну кампанію проти найвищого керівництва України.

У рамках кампанії росіяни хочуть публікувати серію матеріалів з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах.

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