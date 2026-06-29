Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон "Сокол" (відео)

Українські військові вперше знищили новий російський безпілотник "Сокол-И", який окупанти розробили для боротьби з українськими розвідувальними та ударними БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео ураження БпЛА, опубліковане у Facebook "Генерал Черешня".

Ураження здійснили пілоти 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, застосувавши дрон-перехоплювач "Генерал Черешня AIR".

У компанії "Генерал Черешня" зазначають, що успішне перехоплення дронів "Сокол-И" підтверджує ефективність українських дронів-перехоплювачів як проти ударних і розвідувальних БпЛА, так і проти нових спеціалізованих російських безпілотників.

Дрони-перехоплювачі "Генерал Черешня AIR" вже продемонстрували ефективність протидії масовим російським безпілотникам типу "Молния".

За даними системи ситуаційної обізнаності DELTA, вони збивають 44% серед усіх уражень "Молнии".

Цим вони підтвердили перспективність розвитку класу фронтових перехоплювачів для протидії висхідним загрозам із боку російських БпЛА.

Що відомо про "Сокол-И"

"Сокол-И" є однією з новітніх російських розробок у сегменті безпілотників-перехоплювачів.

Його представили лише близько місяця тому як спеціалізований засіб боротьби з українськими БпЛА, однак вже зараз українські військові продемонстрували здатність ефективно протидіяти новій загрозі.

БпЛА "Сокол" (фото: росЗМІ)

За заявленими російськими медіа характеристиками, безпілотник здатний розвивати швидкість до 150 км/год, діяти на висотах до 5 000 м та має корпус із пінопласту для здешевлення виробництва.

Для ураження цілей він може використовувати бойову частину з дистанційним підривом або здійснювати кінетичне перехоплення.