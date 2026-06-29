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Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон "Сокол" (відео)

14:13 29.06.2026 Пн
2 хв
Український перехоплювач помножив на нуль новинку РФ
aimg Юлія Бойко
Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон "Сокол" (відео) "Генерал Черешня AIR" (фото: Getty Images)
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Українські військові вперше знищили новий російський безпілотник "Сокол-И", який окупанти розробили для боротьби з українськими розвідувальними та ударними БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео ураження БпЛА, опубліковане у Facebook "Генерал Черешня".

Ураження здійснили пілоти 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, застосувавши дрон-перехоплювач "Генерал Черешня AIR".

У компанії "Генерал Черешня" зазначають, що успішне перехоплення дронів "Сокол-И" підтверджує ефективність українських дронів-перехоплювачів як проти ударних і розвідувальних БпЛА, так і проти нових спеціалізованих російських безпілотників.

Дрони-перехоплювачі "Генерал Черешня AIR" вже продемонстрували ефективність протидії масовим російським безпілотникам типу "Молния".

За даними системи ситуаційної обізнаності DELTA, вони збивають 44% серед усіх уражень "Молнии".

Цим вони підтвердили перспективність розвитку класу фронтових перехоплювачів для протидії висхідним загрозам із боку російських БпЛА.

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Що відомо про "Сокол-И"

"Сокол-И" є однією з новітніх російських розробок у сегменті безпілотників-перехоплювачів.

Його представили лише близько місяця тому як спеціалізований засіб боротьби з українськими БпЛА, однак вже зараз українські військові продемонстрували здатність ефективно протидіяти новій загрозі.

Сили оборони вперше збили новий російський зенітний дрон &quot;Сокол&quot; (відео)

БпЛА "Сокол" (фото: росЗМІ)

За заявленими російськими медіа характеристиками, безпілотник здатний розвивати швидкість до 150 км/год, діяти на висотах до 5 000 м та має корпус із пінопласту для здешевлення виробництва.

Для ураження цілей він може використовувати бойову частину з дистанційним підривом або здійснювати кінетичне перехоплення.

Раніше ми писали, що компанія "Генерал Черешня" показала новий дрон-розвідник. Він став продовженням розвитку літакової екосистеми компанії та розроблявся у тісній співпраці з бойовими підрозділами.

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