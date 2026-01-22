ua en ru
Головна » Новини » Політика

Зеленський заявив про нові домовленості щодо посилення ППО України

Швейцарія, Давос, Четвер 22 січня 2026 22:39
UA EN RU
Зеленський заявив про нові домовленості щодо посилення ППО України Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові домовленості для посилення української протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського.

"Давос. Підтримка для України. ППО для України. Зустрічі для України. Повертаємося додому з домовленостями про новий пакет необхідної ППО для захисту наших людей", - написав він.

Також Зеленський опублікував відео відбуття з Давосу, де він сьогодні провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом та виступив перед пресою.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 22 січня провели зустріч у Давосі. В Офісі президента України оцінюють зустріч двох президентів, як "хорошу".

Трамп також оцінив сьогоднішню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму як дуже хорошу. Він заявив, що зустріч надсилає Росії сигнал - війна повинна припинитися.

Зеленський серед іншого зазначив, що Трамп може завершити війну в Україні, оскільки говорить з російським диктатором Володимиром Путіним на рівних, а США набагато сильніші за РФ.

Також він повідомив, що Україна відправить на переговори зі США та Росією в Абу-Дабі свою переговорну команду в повному складі. До цього про зустріч в Абу-Дабі заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

