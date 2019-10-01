Зеленский: сняты все препятствия для нормандского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устранены последние препятствия для проведения саммита "нормандской четверки". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге во вторник, 1 октября, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в ближайшее время будет известна дата проведения саммита.

"Сегодня были сняты последние преграды для проведения саммита нормандской четверки", - говорит Зеленский.

Отметим, что 1 октября в Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Предыдущее заседание состоялось 18 сентября. Тогда украинская сторона на переговорах в Минске выдвинули условия реализации "формулы Штайнмайера".

Напомним, Зеленский также заявил, что в Минске была достигнута договоренность об разведении войск в Петровском и Золотом. Также он отметил, что местное население будет защищено. По его словам, примером этого является разведение войск в Станице Луганской.

Кроме того, глава государства заявил, что после подписания формулы были устранены последние препятствия для проведения саммита "нормандской четверки". По его словам, в ближайшее время будет известна дата проведения саммита.