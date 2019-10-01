Зеленский: сняты все препятствия для нормандского саммита

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В ближайшее время будет известна дата проведения саммита

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устранены последние препятствия для проведения саммита "нормандской четверки". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге во вторник, 1 октября, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в ближайшее время будет известна дата проведения саммита.

"Сегодня были сняты последние преграды для проведения саммита нормандской четверки", - говорит Зеленский.

Отметим, что 1 октября в Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Предыдущее заседание состоялось 18 сентября. Тогда украинская сторона на переговорах в Минске выдвинули условия реализации "формулы Штайнмайера".

Напомним, Зеленский также заявил, что в Минске была достигнута договоренность об разведении войск в Петровском и Золотом. Также он отметил, что местное население будет защищено. По его словам, примером этого является разведение войск в Станице Луганской.

Кроме того, глава государства заявил, что после подписания формулы были устранены последние препятствия для проведения саммита "нормандской четверки". По его словам, в ближайшее время будет известна дата проведения саммита.