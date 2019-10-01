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"Нормандская четверка" обсудит сроки вывода российских войск с Донбасса

Новости » Политика    01.10.2019 - 19:52
"Нормандская четверка" обсудит сроки вывода российских войск с Донбасса
Фото: Владимир зеленский (РБК-Украина)

При этом Зеленский отметил, что отвод российских войск состоится перед выборами на донбассе

Вопрос сроков вывода российских войск будет обсужден на саммите "нормандской четверки". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов "Когда будет выведено российских военных" он заявил, что это должно произойти перед выборами.

"Это вопрос который должен быть обсужден в нормандском формате. Это один из главных вопросов. Хорошо - перед выборами! Поэтому если там будут любые войска, выборов не может быть", - заявил президент.

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Новости Украины Нормандская четверкаОтвод вооружения
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