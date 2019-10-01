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В Минске начали заседания рабочие подгруппы по Донбассу

Новости » Политика    01.10.2019 - 12:20
В Минске начали заседания рабочие подгруппы по Донбассу
Фото: МИД Беларуси (twitter.com/belarusmid)

Предыдущее заседание состоялось 18 сентября

В Минске (Беларусь) проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

Отметим, что предыдущее заседание состоялось 18 сентября. Тогда украинская сторона на переговорах в Минске выдвинули условия реализации "формулы Штайнмайера".

Кроме того, российская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 18 сентября, заблокировала разведение сил и районе Золотого и Петровского. Добавим, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк, разведение войск на Донбассе будет происходить участками, а не сразу по всей линии разграничения.

До этого министр иностранных дел украины Вадим Пристайко на заседании комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции заявил, что "формула Штайнмайера" официально согласована с украинской властью, в частности, Министерством иностранных дел Украины.

Отметим, что, по условиям формулы, выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Россией.

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