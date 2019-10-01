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Зеленский: в Минске согласовали разведение войск в Петровском и Золотом

Новости » Политика    01.10.2019 - 19:10
Зеленский: в Минске согласовали разведение войск в Петровском и Золотом
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент отметил, местное население будет защищено

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Минске была достигнута договоренность о разведении войск в Петровском и Золотом. Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Также он отметил, что местное население будет защищено.

"Хочу успокоить местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены. И от военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером для этого является разведение войск в Станице Луганской", - заявил президент.

Отметим, что 1 октября в Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Минске Трехсторонняя контактная группа согласовала условия разведения сил на двух пилотных участках на Донбассе.

Кроме того, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации фиксирует невыполнение незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации обязательств, возложенных на них в рамках разведения сил в Станице Луганской.

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