Зеленський: зняті всі перешкоди для нормандського саміту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що усунені останні перепони для проведення саміту "нормандської четвірки". Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу у вівторок, 1 жовтня, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, найближчим часом буде відома дата проведення саміту.

"Сьогодні було усунуто останні перепони для проведення саміту нормандської четвірки", - говорить Зеленський.

Відзначимо, що 1 жовтня в Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Попереднє засідання відбулося 18 вересня. Тоді українська сторона на переговорах у Мінську висунула умови реалізації "формули Штайнмайєра".

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що в Мінську була досягнута домовленість про розведенні військ в Петровському і Золотом. Також він зазначив, що місцеве населення буде захищено. За його словами, прикладом для цього є розведення військ у Станиці Луганській.

Крім того, глава держави заявив, що після підписання формули були усунені останні перешкоди для проведення саміту "нормандської четвірки". За його словами, найближчим часом буде відома дата проведення саміту.