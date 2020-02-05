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Зеленский завтра придет в Раду, - источник

Новости » Политика     05.02.2020 - 12:22
Зеленский завтра придет в Раду, - источник
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Как известно, завтра Рада планирует рассмотреть законопроект про рынок земли

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 6 февраля, придет в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.

"Планируется визит (Зеленского, ред.) в Раду. Формат еще определяется",- сообщил собеседник.

Как известно, завтра Рада планирует приступить к рассмотрению законопроекта о рынке земли во втором чтении.

Отметим, в конце декабря прошлого года комитет рекомендовал Раде принять закон, но учесть при голосовании правку, согласно которой покупать землю смогут только граждане Украины, а вопрос допуска иностранцев к покупке земли предлагается вынести на референдум.

Украинский парламент предварительно одобрил запуск рынка земли 13 ноября 2019 года, за документ проголосовали 240 нардепов, против голосовали 52 депутата, воздержались от голосования 57 депутатов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по данным опроса КМИС, проведенного в конце ноября прошлого года, принятие Радой закона о рынке земли в первом чтении поддержали 29% украинцев, тогда как не поддержали вдвое больше респондентов - 64%.

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