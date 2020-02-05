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Зеленський завтра прийде в Раду, - джерело

Новини » Політика     05.02.2020 - 12:22
Зеленський завтра прийде в Раду, - джерело
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Як відомо, завтра Рада планує розглянути законопроект про ринок землі

Президент України Володимир Зеленський завтра, 6 лютого, прийде у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Офісі президента.

"Планується візит (Зеленського, - ред.) в Раду. Формат ще визначається",- повідомив співрозмовник.

Відзначимо, в кінці грудня минулого року комітет рекомендував Раді прийняти закон, але врахувати при голосуванні правку, згідно з якою купувати землю зможуть тільки громадяни України, а питання допуску іноземців до купівлі землі пропонується винести на референдум.

Український парламент попередньо схвалив запуск ринку землі 13 листопада 2019 року, за документ проголосували 240 нардепів, проти голосували 52 депутати, утрималися від голосування 57 депутатів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за даними опитування КМІС, проведеного в кінці листопада минулого року, прийняття Радою закону про ринок землі в першому читанні підтримали 29% українців, тоді як не підтримали вдвічі більше респондентів - 64%.

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Новини України Володимир ЗеленськийВерховна РадаРынок земли
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