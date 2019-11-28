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Закон о рынке земли поддержали менее 30% украинцев

Новости » Экономика     28.11.2019 - 12:06
Закон о рынке земли поддержали менее 30% украинцев
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Две трети граждан против продажи земли

Принятие Верховной радой закона об рынок земли в первом чтении поддержали 29% украинцев, не поддержали вдвое больше респондентов - 64%. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Закон о рынке земли поддержали менее 30% украинцевwww.kiis.com.ua

По данным опроса, если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 22% украинцев проголосовали бы на референдуме "за" рынок земли, 59% - "против", еще 14% не принимали бы участия в голосовании.

Закон о рынке земли поддержали менее 30% украинцев

www.kiis.com.ua

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Напомним, 13 ноября Верховная рада в первом чтении приняла закон о запуске рынка земли в Украине.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября, в случае проведения референдума абсолютное большинство украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).

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