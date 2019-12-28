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Аграрный комитет рекомендовал Раде принять закон о рынке земли

Новости » Политика     28.12.2019 - 10:29
Аграрный комитет рекомендовал Раде принять закон о рынке земли
Фото: глава комитета Николай Сольский (РБК-Украина)

Закон о рынке земли с правками передадут в сессионный зал

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики на сегодняшнем заседании рекомендовал Верховной раде принять закон о рынке земли. Об этом по итогам заседания заявил глава комитета Николай Сольский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, комитет рекомендовал учесть правку, согласно которой покупать землю смогут только граждане Украины, государства, общины и украинские компании, учрежденные украинцами. Вопрос допуска иностранцев как учредителей компаний может решаться только на референдуме.

"Установлено ограничение, рекомендованное комитетом … не более 10 тыс. гектаров в одни руки", - отметил он и добавил, что по объему земли других ограничений не было.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что для запуска рынка земли украинскому парламенту необходимо принять еще ряд документов, поэтому сам рынок начнет работать в конце 2020 года.

До этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект об открытии рынка земли удастся вынести на рассмотрение в феврале.

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