Зеленський запровадив нові санкції проти російських виробників "Шахедів"

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо громадян та юридичних осіб Російської Федерації. А також Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Зеленського.
Санкції запроваджено проти 87 суб'єктів - 52 фізичних осіб (громадяни РФ) та 35 юридичних осіб (податкові резиденти РФ - 34, Китаю - 1).
Серед цих суб'єктів:
Нагадаю, сьогодні Зеленський видав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з міжнародними партнерами.
Захід запровадив санкції проти Росії у відповідь на окупацію Криму в 2014 році та повномасштабне вторгнення у 2022-му. Обмеження охоплюють високотехнологічний експорт, банківський сектор, торгівлю зброєю та стосуються сотень чиновників, бізнесменів і пропагандистів.
Нещодавно країни ЄС тим часом вже підготували проєкт 18-го пакету санкцій проти Росії, який включає обмеження щодо 9 та понад 30 юридичних осіб, а головним об'єктом удару стануть енергетичні доходи та оборонна промисловість РФ.
Окрім цього Рада національної безпеки і оборони розширила санкційний список, додавши колишніх посадовців‑зрадників: Сергія Арбузова та Андрія Клюєва.
Також Зеленський підписав новий указ про санкції проти дитячого центру "Артек" у Криму, який перебуває під контролем РФ. Також Україна запровадила санкції проти причетних до виробництва дронів у Росії.
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