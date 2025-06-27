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Зеленський запровадив нові санкції проти російських виробників "Шахедів"

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо громадян та юридичних осіб Російської Федерації. А також Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Зеленського.

Санкції запроваджено проти 87 суб'єктів - 52 фізичних осіб (громадяни РФ) та 35 юридичних осіб (податкові резиденти РФ - 34, Китаю - 1).

Серед цих суб'єктів:

  • компанії та їхні керівники, що співпрацюють з російськими промисловими підприємствами "Особливої економічної зони промислово-виробничого типу "Алабуга" і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва "Shahed";
  • постачальники верстатів та іншого обладнання для підприємств ВПК Росії.

Нагадаю, сьогодні Зеленський видав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з міжнародними партнерами.

Санкції проти Росії

Захід запровадив санкції проти Росії у відповідь на окупацію Криму в 2014 році та повномасштабне вторгнення у 2022-му. Обмеження охоплюють високотехнологічний експорт, банківський сектор, торгівлю зброєю та стосуються сотень чиновників, бізнесменів і пропагандистів.

Нещодавно країни ЄС тим часом вже підготували проєкт 18-го пакету санкцій проти Росії, який включає обмеження щодо 9 та понад 30 юридичних осіб, а головним об'єктом удару стануть енергетичні доходи та оборонна промисловість РФ.

Окрім цього Рада національної безпеки і оборони розширила санкційний список, додавши колишніх посадовців‑зрадників: Сергія Арбузова та Андрія Клюєва.

Також Зеленський підписав новий указ про санкції проти дитячого центру "Артек" у Криму, який перебуває під контролем РФ. Також Україна запровадила санкції проти причетних до виробництва дронів у Росії.

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