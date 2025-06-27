Зеленский ввел новые санкции против российских производителей "Шахедов"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации. А также Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Зеленского.
Санкции введены против 87 субъектов - 52 физических лиц (граждане РФ) и 35 юридических лиц (налоговые резиденты РФ - 34, Китая - 1).
Среди этих субъектов:
Напомню, сегодня Зеленский издал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по синхронизации санкционного давления на Россию с международными партнерами.
Запад ввел санкции против России в ответ на оккупацию Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022-м. Ограничения охватывают высокотехнологичный экспорт, банковский сектор, торговлю оружием и касаются сотен чиновников, бизнесменов и пропагандистов.
Недавно страны ЕС тем временем уже подготовили проект 18-го пакета санкций против России, который включает ограничения в отношении 9 и более 30 юридических лиц, а главным объектом удара станут энергетические доходы и оборонная промышленность РФ.
Кроме этого Совет национальной безопасности и обороны расширил санкционный список, добавив бывших чиновников-предателей: Сергея Арбузова и Андрея Клюева.
Также Зеленский подписал новый указ о санкциях против детского центра "Артек" в Крыму, который находится под контролем РФ. Также Украина ввела санкции против причастных к производству дронов в России.
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