Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти Арбузова і Клюєва

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Сергія Арбузова, Андрія Клюєва. В списку ще дві особи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в документі. В додатку до рішення вказані чотири особи, проти яких вводяться санкції строком на 10 років. А саме: Арбузов Сергій Геннадійович (колишній виконувач обов'язків прем'єр-міністра України, перший віце-прем'єр-міністр України в уряді Миколи Азарова);

(колишній виконувач обов'язків прем'єр-міністра України, перший віце-прем'єр-міністр України в уряді Миколи Азарова); Клюєв Андрій Петрович ( екс-секретар РНБО, екс-глава адміністрації президента України часів побіжного Віктора Януковича);

екс-секретар РНБО, екс-глава адміністрації президента України часів побіжного Віктора Януковича); Поліщук Віктор Степанович (колишній власник мережі побутової техніки "Ельдорадо" і ТРЦ "Гулівер");

(колишній власник мережі побутової техніки "Ельдорадо" і ТРЦ "Гулівер"); Шевцова Альона Володимирівна (співвласниця "Айбокс банку").