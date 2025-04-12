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Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти Арбузова і Клюєва

Україна, Субота 12 квітня 2025 13:36
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Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти Арбузова і Клюєва Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Сергія Арбузова, Андрія Клюєва. В списку ще дві особи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в документі.

В додатку до рішення вказані чотири особи, проти яких вводяться санкції строком на 10 років. А саме:

  • Арбузов Сергій Геннадійович (колишній виконувач обов'язків прем'єр-міністра України, перший віце-прем'єр-міністр України в уряді Миколи Азарова);
  • Клюєв Андрій Петрович (екс-секретар РНБО, екс-глава адміністрації президента України часів побіжного Віктора Януковича);
  • Поліщук Віктор Степанович (колишній власник мережі побутової техніки "Ельдорадо" і ТРЦ "Гулівер");
  • Шевцова Альона Володимирівна (співвласниця "Айбокс банку").

Не перші санкції

11 квітня президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти осіб, які пов'язані з пропагандистським рупором Кремля. У списку 71 людина та 18 пропагандистських медіа. Серед них проект Віктора Медведчука "Другая Украина".

Додамо, що до цього Зеленський анонсував, що Україна підготує сильний пакет санкцій проти російського "тіньового флоту" і пропагандистів. Необхідність обмежень обґрунтували спецслужби.

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Клюєв Володимир Зеленський РНБО Сергій Арбузов Війна в Україні
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