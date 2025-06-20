Україна запровадила санкції проти причетних до виробництва дронів у Росії: список

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо введення санкцій проти осіб та компаній, які причетні до виробництва безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Новий пакет санкцій було введено проти осіб, які причетні до розробки й виробництва дронів "Герань", "Орлан-10", "SuperCam" та інших, у тому ж числі FPV-систем та постачальників товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Алабуга Машинери".

Зокрема санкції торкнулись осіб, які:

імпортують й постачають комплектуючі підсанкційному акціонерному товариству (АТ) "Кронштадт" для виробництва "Бандероли";

беруть участь у схемах обходу санкцій для імпорту товарів подвійного призначення.

Санкції проти фізичних осіб

Обмеження торкнулись 56 фізичних осіб.

Санкції проти юридичних осіб

Санкції були введені проти 55 юридичних осіб:

Санкції проти Росії

Під час повномасштабної війни проти Росії були введені масштабні санкції з боку інших держав та міжнародних організацій. Обмеження торкнулися різних сфер, зокрема фінансової системи, торгівлі, транспорту, енергетики та оборонного сектору. Метою стало послаблення економічного потенціалу Росії та ускладнення її здатності вести війну.

В середині червня Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти Росії, Білорусі, Ірану та КНДР.