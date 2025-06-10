Що ЄС готує у 18-му пакеті санкцій проти Росії: в ЗМІ дізнались деталі
В рамках 18-го пакета санкцій проти Росії Європейський союз (ЄС) готує обмеження проти дев'яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".
Згідно з документом, з яким ознайомилась "Радіо Свобода", санкції будуть спрямовані проти енергетичних доходів та військової промисловості Росії.
До санкційного списку у ЄС можуть внески кілька компаній, які керують або забезпечують роботу суден "тіньового флоту" Росії та третіх країн. Також під обмеження можуть потрапити:
- капітан судна "тіньового флоту", що перебуває під санкціями ЄС;
- дві міжнародні мережі нафтоторговельних компаній, які базуються в ОАЕ й надають підтримку російському нафтовому сектору;
- дві китайські компанії, які безпосередньо сприяють російським військовим діям в Україні, в тому числі шляхом передачі товарів, що використовуються на полі бою.
Зокрема у 18-му пакеті санкцій пропонується зниження граничної ціни на нафту - з 60 до 45 доларів за барель.
Санкції проти Росії
Після початку повномасштабної війни країни Заходу запровадили масштабні санкції проти Російської Федерації (РФ). Під обмеження потрапили фінансова, енергетична, військова та технологічні сфери. Їхня мета - послабити економічні можливості агресора та ускладнити продовження воєнних дій.
20 травня ЄС ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії й вже почав роботу над новими обмеженнями.
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