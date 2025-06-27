Україна синхронізує санкції проти Росії з союзниками: Зеленський видав указ

Президент Володимир Зеленський видав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з міжнародними партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року "Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників Групи семи на Російську Федерацію і пов’язаних з нею суб’єктів", - зазначається в указі. Як відзначив Зеленський, Україна повинна імплементувати санкційні пакети партнерів у власній юрисдикції й реалізувати свої рішення щодо обмежень у ключових світових юрисдикціях. Фото: Україна синхронізує санкції проти Росії з союзниками (скриншот) Росія, за словами Зеленського, повинна зіткнутись з наслідками блокування дипломатичних зусиль й мирних пропозицій, а також затягування війни. "Санкції Європейського союзу (ЄС), санкції інших учасників "Групи семи", санкції інших країн, зв’язки з якими відчутні для Росії, - усе це має працювати на сто відсотків", - додав він.