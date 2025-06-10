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Зеленський вдарив по Росії новими санкціями: у списку "Артек" і не тільки

Київ, Вівторок 10 червня 2025 16:58
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Зеленський вдарив по Росії новими санкціями: у списку "Артек" і не тільки Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії. Зокрема, під обмеження потрапив табір "Артек" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №395/2025 глави української держави.

Указ передбачає санкції проти 48 фізичних осіб. Зокрема, обмеження торкнулися Романа Альохіна. Він відомий як російський "воєнкор". Минулого року був радником уряду Курської області в Росії.

Примітно, що Альохін цього року уклав контракт із підрозділом "Ахмат", який воює проти України, і прослужив там лише 23 дні.

При цьому у санкційний список внесли начальника управління президента РФ з громадських проектів Сергія Новікова та депутата Палати представників Білорусі Дмитра Шевцова.

Також санкції спрямовані проти дев'яти юридичних осіб:

  • "Міжнародний дитячий центр "Артек" (перебуває під контролем Міністерства освіти Росії з моменту окупації Криму);
  • Загальноросійський громадсько-державний рух дітей та молоді "Рух перших";
  • Регіональне відділення Загальноросійського громадсько-державного руху дітей та молоді "Рух перших" Херсонської області;
  • Автономна некомерційна організація "Центр гуманітарних і культурних ініціатив "Світанок";
  • "Мелітопольський державний університет";
  • "Російське товариство "Знання";
  • "Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії міста Севастополя";
  • "Морський інноваційний центр регіонального відділення Загальноросійської громадсько-державної організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії міста Севастополя";
  • Всеросійська громадська організація морських піхотинців "Тайфун".

До слова, раніше Центр нацопору повідомляв, що росіяни перетворили "Артек" на місце відпочинку для окупантів. Станом на квітень там уже побували близько 30 російських солдатів.

Санкції ЄС проти "Артека"

До слова, Євросоюз запровадив санкції проти Міжнародного дитячого центру "Артек" ще в червні минулого року.

Тоді ж обмеження були введені проти матері глави Чечні Рамзана Кадирова, Аймані Кадирової.

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