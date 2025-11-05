Зеленський запросив прем’єрку Японії до України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера.

"Дуже добра розмова з премʼєр-міністеркою Японії Санае Такаїчі. І я дякую за підтримку для нашого народу, за повагу до сміливості українців", - зазначив президент.

Він повідомив, що привітав пані премʼєр-міністерку з початком роботи на посаді.

"Ми обговорили, як можемо обʼєднати наші зусилля, щоб для обох наших народів, для наших регіонів було більше безпеки та розвитку. Вдячні Японії за незмінну допомогу і принциповість протягом усього часу від початку російського вторгнення", - розповів він.

Зеленський зауважив, що під час розмови вони з'ясували, що однаково розуміють, які небезпеки несе російська війна для всіх у світі, і готові працювати разом, щоб розвивати найбільш сильні технології для захисту життя, зважаючи на зміни й виклики, які принесла ця війна.

"Поінформував пані премʼєр-міністерку про наші наміри розвивати контрольований експорт зброї та будувати міцні партнерства для спільного виробництва сучасної зброї, яка здатна захистити наших друзів від загроз", - додав президент.

Він також поінформував Такаїчі про потребу в зміцненні ППО для захисту життя в містах і нашої енергетичної інфраструктури, яка є найпершою мішенню для Росії.

"Дуже цінуємо готовність Японії й пані премʼєр-міністерки допомогти нам в енергетичній сфері відповідним обладнанням. Це допоможе нашим містам і громадам цієї зими. Звісно, ми зацікавлені й в збільшенні співпраці з Японією для відбудови та відновлення", - наголосив він.

Зеленський відзначив, що також проінформував пані премʼєр-міністерку й про дипломатичну ситуацію та можливості ефективного тиску на Росію заради її примусу до реальної дипломатії та закінчення війни.

"Запросив пані премʼєр-міністерку відвідати Україну. Впевнений, що Україна і Японія мають ще більш значний простір для співпраці, ніж є зараз. І дуже сподіваємось на спільні результати. Дякую!", - підсумував він.