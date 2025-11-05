Зеленский пригласил премьера Японии в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера.

"Очень хороший разговор с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи. И я благодарю за поддержку для нашего народа, за уважение к смелости украинцев", - отметил президент.

Он сообщил, что поздравил госпожу премьер-министра с началом работы в должности.

"Мы обсудили, как можем объединить наши усилия, чтобы для обоих наших народов, для наших регионов было больше безопасности и развития. Благодарны Японии за неизменную помощь и принципиальность в течение всего времени с начала российского вторжения", - рассказал он.

Зеленский отметил, что во время разговора они выяснили, что одинаково понимают, какие опасности несет российская война для всех в мире, и готовы работать вместе, чтобы развивать наиболее сильные технологии для защиты жизни, учитывая изменения и вызовы, которые принесла эта война.

"Проинформировал госпожу премьер-министра о наших намерениях развивать контролируемый экспорт оружия и строить прочные партнерства для совместного производства современного оружия, которое способно защитить наших друзей от угроз", - добавил президент.

Он также проинформировал Такаичи о необходимости в укреплении ПВО для защиты жизни в городах и нашей энергетической инфраструктуры, которая является самой первой мишенью для России.

"Очень ценим готовность Японии и госпожи премьер-министра помочь нам в энергетической сфере соответствующим оборудованием. Это поможет нашим городам и общинам этой зимой. Конечно, мы заинтересованы и в увеличении сотрудничества с Японией для восстановления и реконструкции", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что также проинформировал госпожу премьер-министра и о дипломатической ситуации и возможности эффективного давления на Россию ради ее принуждения к реальной дипломатии и окончания войны.

"Пригласил госпожу премьер-министра посетить Украину. Уверен, что Украина и Япония имеют еще более значительное пространство для сотрудничества, чем есть сейчас. И очень надеемся на совместные результаты. Спасибо!", - подытожил он.