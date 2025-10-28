Прем’єр Японії здивувала Трампа подарунком у стилі Сіндзо Абе
Прем’єр Японії Санае Такаїчі влаштувала Дональду Трампу несподіваний дипломатичний жест у дусі Сіндзо Абе, після чого Трамп назвав її "справжнім лідером" і відзначив рішучість посилювати оборону Японії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.
Під час офіційної зустрічі прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі, яку в Японії вважають політичною наступницею убитого Сіндзо Абе, повторила стиль свого попередника, організувавши розкішний прийом та аудієнцію у японського імператора для президента США Дональда Трампа.
Одним із центральних моментів зустрічі став символічний подарунок, який мав підкреслити дружні та стратегічні відносини між країнами.
Такаїчі вручила Трампу клюшку для гольфа, що належала Сіндзо Абе, а також сумку для гольфа з автографом японського чемпіона Хідекі Мацуями.
Такий подарунок, на думку політичних експертів, підкреслив політичну спадкоємність Такаїчі та її прагнення продовжити курс попередника у зовнішній політиці.
Президент США Дональд Трамп високо оцінив подарунок та прийом. У відповідь на жест прем’єр-міністра він назвав Такаїчі "справжнім лідером" та відзначив її рішучість посилювати обороноздатність Японії.
Візит Трампа до Японії
Дональд Трамп розпочав офіційний візит до Японії 27 жовтня 2025 року, що стало його четвертим візитом до цієї країни на посаді президента США.
У палаці Акасака відбулася зустріч з новообраною прем'єр-міністром Японії Санае Такаїчі, під час якої було підписано угоду про забезпечення постачання критично важливих мінералів та рідкісноземельних елементів.
До речі, під час візиту президента США Дональда Трампа до Токіо японська влада виставила біля палацу Акасака Ford F-150 та два білі Toyota, вироблені на американських заводах, щоб справити на нього враження та підкреслити підтримку американського виробництва.